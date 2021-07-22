Захарова: Жалоба на Украину в ЕСПЧ не может быть проигнорирована

Захарова заявила, что жалоба на Украину в ЕСПЧ не может быть проигнорирована. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя подачу Россией жалобу в ЕСПЧ, отметила что она не может быть проигнорирована.

"Именно права человеческие, как сфера проблем, является для них (страны Запада) номер один", - заявила дипломат в четверг, 22 июля журналистам.

По словам дипломата, западный мир заявляет, что ставит вопросы защиты прав человека, гуманизм и демократию выше проблем финансов, бизнеса, экономики и безопасности, и именно поэтому Запад должен "ответить за свои слова на практике".

Захарова считает, что "можно сделать так, чтобы информация, которая идет от России и российских представителей, не доходила, например, до западной аудитории, но нельзя сделать так, чтобы материалы, направленные в ЕСПЧ, были проигнорированы".

Как ранее сообщал портал kp.ru, Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба России относится к событиям 2014 года, когда в Киеве произошла насильственная смена власти, а права народа были ущемлены.