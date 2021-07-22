Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Таджикистана Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном по инициативе таджикистанской стороны. Об этом в четверг, 22 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Сообщается, что главы двух государств в ходе беседу обсудили вопросы двусторонней повестки дня и развитие ситуации в Афганистане. Владимир Путин и Эмомали Рахмон также поговорили о о ходе подготовки к предстоящим осенью в Душанбе саммиту Шанхайской организации сотрудничества и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в Афганистане остается крайне тревожной. По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва совместно с партнерами из других стран и партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности следит за развитием ситуации в данном государстве.