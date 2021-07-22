Аналитики спрогнозировали очередное увеличение ключевой ставки 23 июля 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 23 июля, в Центробанке состоится заседание, на котором будет решен вопрос о ключевой ставке. Эксперты полагают, что показатель вырастет на 0,5 -1 п.п. Увеличение обусловлено борьбой с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями.

Повышать ключевую ставку ЦБ начал весной 2021 года. За три заседания показатель увеличился на 1,25 п.п., до 5,5% годовых.

- С минувших в июне заседаний ожидаемого замедления роста цен не произошло, - комментирует «Известиям» Ольга Николаева, старший аналитик по инструментам с фиксированнои доходностью ITI Capital.

Тогда же глава ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала, что пик инфляции в стране уже достигнут и, после прохождения плато, она начнет возвращаться к 4%. Тем не менее, по итогам первого полугодия показатель составил 6,5%, что является худшим результатом с 2016 года.

- ЦБ будет действовать решительно и ужесточит монетарные условия. Скорее всего, по итогам пятничного заседания ставка вырастет до 6,5%, а к концу года показатель может увеличиться еще раз – до 6,75–7%, - заключила аналитик.

В свою очередь, Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, тоже считает, что ЦБ примет решение о росте ставки. Повышение показателя до 6,25–6,5% позволит сдержать рост цен и усилить рубль на 3–4% в ближайший месяц.

Ранее министерство экономического развития РФ повысило прогноз относительно темпов роста ВВП России на 2021 год — с 2,9 до 3,8%. По оценке ведомства, экономика страны восстанавливается быстрее ожиданий и уже в июле может выйти на докризисный уровень, сообщает RT.