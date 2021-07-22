В МИД РФ допустили возможность транзита газа через Украину после 2024 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД РФ Александр Глушко допустил вероятность транзита газа через Украину после 2024 года.

«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит — это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит [газа через Украину]», — сказал Грушко журналистам РИА Новости.

Глушко считает, что энергетическое сотрудничество между РФ и Европой выдержало испытание временем.

«Факт остается фактом: энергетическое сотрудничество между Россией и Европой выдержало испытание временем, в течение десятилетий было материальной опорой безопасности и стабильности Европы», — сказал он.

Глушко отметил, что европейцы должны руководствоваться не какими-то навязанными геополитическими соображениями извне, а собственными долговременными потребностями.

Напомним, 22 июля глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко предположил, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Он отметил, что Россия «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины».

При этом в четверг стало известно, что Германия в рамках соглашения с США по «Северному потоку – 2» взяла на себя обязательство предпринимать быстрые действия в случае «агрессии» России против Киева. Берлин будет настаивать на новых санкциях Брюсселя против Москвы, если Россия будет использовать газопровод, как инструмент воздействия на другие страны. При этом в Москве отметили, что газопровод не станет "оружием", такой потребности у России нет.