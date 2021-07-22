Новый паспорт в России с 1 июля 2022 года будет оформляться за пять дней Фото: Shutterstock

Новый паспорт в России с 1 июля 2022 года можно будет оформить в течение пяти дней независимо от места жительства. Об этом в четверг, 22 июля, говорится в сообщении на официальном сайте МВД России.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которые внесло целый комплекс изменений в положение о паспорте гражданина РФ. Изменения направлены на упрощение выдачи и замены паспорта, а также повышение удобства пользования основным документом.

- МВД проводит мероприятия по развитию информационных систем и консолидации данных о россиянам, реализация которых позволит сократить сроки оформления паспортов. С июля следующего года новый паспорт будет оформляться за пять рабочих дней независимо от места жительства, пребывания или фактического проживания или обстоятельств замены паспорта. Сегодня данный срок составляет от 10 до 30 дней, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, с 30 до 90 рабочих дней увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче или замене российское паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.