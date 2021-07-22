Миллер: «Газпром» готов увеличить объемы транзита через Украину

Миллер: «Газпром» готов увеличить объемы транзита газа через Украину Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Газпром» готов увеличить объем транзита газа через Украину выше текущих обязательств в случае новых закупок. Об этом в четверг, 22 июля, заявил председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Он подчеркнул, что вопрос продолжения транзита газа через территорию Украины должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

- Вопросы новых объемов закупок газа из нашего государства для транзита через украинскую территорию должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок газа из России по украинскому маршруту суммарно выше транзитных обязательств, которые существуют в настоящее время, «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита, - подчеркнул Алексей Миллер в ходе беседы с журналистами.

Глава «Газпрома» отметил также, что трубопровод «Северный поток – 2» обеспечит потребителям на территории Европы более дешевый газ, а углеродный след поставок газа по данному газопроводу будет в 5,6 раза ниже, чем у маршрута через Украину.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы МИД России Александр Глушко накануне допустил вероятность транзита газа через Украину после 2024 года.