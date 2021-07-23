Профессор Анча Баранова: Основной канал передачи коронавируса - семья Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Одна из самых авторитетных специалистов в области изучения коронавируса, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала об особенности основного канала передачи covid-19 и почему им является именно семья.

По ее мнению, все дело в том, что люди друг с другом контактируют длительно, а также находятся в одном и том же помещении. Об этом эксперт заявила в эфире программы “Война и мир” на Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM).

- Маску в семье, естественно, не носят. Вот поэтому мы видим увеличение распространения дельта-варианта, в том числе в тех странах, где вакцинация, как и в Британии, на довольно на высоком уровне, - рассказала доктор.

Также Баранова отметила, что благодаря вакцинации граждан удается делать доброе дело.

- Мы (вакцинацией) защищаем их от тяжелого течения болезни с госпитализацией. Но мы не можем полностью прервать цепочку распространения, потому что вакцинированные люди носят вирус, хотя и в меньшей степени, - уточнила специалист.

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