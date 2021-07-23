Профессор Анча Баранова: Коллективный иммунитет - это не миф. Но привит должен быть весь Земной шар

Вакцинация студентов университета города Мемфис, США. Фото: REUTERS

Появились ли признаки ослабления коронавируса? Почему даже в странах с высоким уровнем вакцинации не получается подавить распространение Sars-Cov-2 с помощью коллективного иммунитета? Правда ли, что люди после прививок в массовом порядке попадают в больницы с обострением хронических заболеваний?

Об этом и многом другом в эфире программы “Война и мир” на Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) рассказала одна из самых авторитетных специалистов в области изучения коронавируса, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

ПОЧЕМУ ВИРУС НЕ ХОЧЕТ ДОБРЕТЬ

- Анча, есть любопытная гипотеза, что появление великого и ужасного индийского штамма – это признак того, что коронавирус превращается в сезонную инфекцию. Логика такая: да, он более заразный, но летальность у него в 10 раз меньше, чем у первоначального дикого коронавируса. Вы согласны, что коронавирус теряет силу?

- К сожалению, нет. Хотя с самого начала эпидемии в 2020 году я была одной из тех, кто эту гипотезу высказывал наиболее активно. Я говорила, что у нас вирус подобреет, потому что так идет эволюция среди пары паразит – хозяин. Паразит приспосабливается к хозяину. Но, к сожалению, я не учла одной важной вещи - людей на Земле очень много. И среди нас очень много тех, кто пока еще не переболел и не вакцинировался. Соответственно в популяции очень много доступных для вируса ниш, куда он будет заходить. Там он совершенно никак он не ограничен с точки зрения эволюции. По варианту «дельта» мы не видим ослабления вируса. Да, новых черт вирус не приобрел, но из-за того, что он более инфекционен и вырабатывает больше вирусных частиц на миллилитр, мы получаем больше вирусной нагрузки, а значит, возрастает давление на системы нашего организма. Поэтому мы видим, что люди заражаются быстрее, страдают сильнее, чаще попадают в госпиталь и так далее.

ПРИВИТЫЕ ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСПРОСТРАНЯТЬ ИНФЕКЦИЮ

- Мы очень большие надежды возлагаем на коллективный иммунитет. Но в Великобритании видим очень странную картину. Там очень высокий уровень иммунизации, в районе 70 %, и в теории это должно было обеспечивать прерывание цепочек заболеваний. Но ничего подобного не происходит. Там ежедневно заболевают около 50 тысяч человек - в два раза больше людей, чем в неиммунизированной России. То есть схема не работает! Может быть, коллективный иммунитет это миф?

- Нет, это не миф. Просто в случае некоторых заболеваний он работает лучше, а с некоторыми заболеваниями - хуже, даже при наличии вакцинации. С коронавирусом, к сожалению, мы имеем вторую картину, а не первую. Сейчас вышла работа, которая опубликована в одном из журналов семейства Lancet, и она открыла мне глаза на работу механизма коллективного иммунитета. Были проверены авиапассажиры, которые прилетели в Великобританию. Все эти люди, конечно же, перед посадкой в самолет, сдали обязательный коронавирусный тест в течение 72 часов. И, естественно, у всех он был отрицательным, иначе бы их не пустили в страну. Но вот по прилету у всех снова взяли тесты. Причем это были не экспресс-тесты, а настоящие ПЦР-наборы. Более того, ученые сделали тесты в гиперчувствительном режиме - понизили границу, за которой детектируется вирус. А чтобы совсем не было никаких сомнений, они все отправили на сиквенс…

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова. Фото: YouTube

- Это когда в лаборатории читают полную последовательность генетического кода?

- Да, определяется, что это был за вирус, какой конкретно штамм и так далее. А потом они посчитали количество ковид-положительных людей в этом самолете. Вообще, там должно быть ноль положительных, раз уж они перед вылетом прошли тотальное тестирование. Но оказалось, что таких людей 1,9 %! То есть в среднем в каждом самолете примерно 2 % людей каким-то образом заражены коронавирусом. А затем ученые посмотрели, какой процент из них был вакцинирован, какой вакциной, и посмотрели возраст у этих людей.

Оказалось, что у пожилых людей, которые получили одну прививку, защита от переноса вируса составляет всего лишь 5 %. То есть эффект крайне незначительный. Самая защищенная категория – люди моложе 60 лет, которые получили две прививки. они защищены на 80 с чем-то процентов. Но все равно 13-17 % из этой группы могли переносить инфекцию: в их дыхании присутствовал живой коронавирус.

- Это поверх вакцины?

- Да. Когда мы людей вакцинируем, мы делаем доброе дело, защищаем их от тяжелого течения с госпитализацией. Но мы не можем полностью прервать цепочку распространения потому что вакцинированные люди носят вирус, хотя и в меньшей степени. У многих из них вируса в носоглотке недостаточно, чтобы заразить соседа. Хотя это зависит от длительности контакта. Если с соседом просто разговаривать на улице пару минут, он вас не заразит. А если вы со своим соседом по русскому обычаю целуетесь троекратно, то вирус может и передаться. Поэтому у нас основной канал передачи - внутри семьи. Люди друг с другом контактируют длительно, находятся в одном и том же помещении, маску в семье, естественно, не носят. Вот поэтому мы видим увеличение распространения дельта-варианта в том числе в тех странах, где вакцинация, как и в Великобритании, на довольно на высоком уровне. Но в этом уравнении есть и второй компонент.

- Какой?

- Для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, нужно, чтобы это упражнение все выполнили одновременно и массово. У нас глобализация, границы между странами не закрыты и мы представляем собой сообщающиеся сосуды. Если одна страна привита даже на 90 %, а другая привита на 3 %, то прилетающие будут переносить с собой вирус. И он будет распространяться в том числе и по территории страны, которая привита. Мы должны прервать пандемию путем прививания всего Земного шара. Это означает, что Африка, Латинская Америка, Юго-Восточной Азии и так далее - все должны быть привиты, пока у других стран, которые привились первыми, иммунитет еще не закончился. А иначе мы пойдем по бесконечному кругу прививок.

НА ЧЕМ ОСНОВАН МИФ ОБ ОСЛОЖНЕНИЯХ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

- Вакцинация тормозит, потому что люди дико боятся осложнений. Например, читатели спрашивают: может ли возникать тромбоз после прививок? Как часто случаются осложнения при панкреатите?...

- Конечно же, вакцинация – это медицинская процедура, в организм поступает какое-то чужеродное вещество. Но ведь это же не первая вакцинация, придуманная человечеством. У нас давно в обороте целый перечень прививок. Большинство из вас их получали до того, как началась коронавирусная эпидемия. Просто в России интерес к возможным осложнениям оказался подогрет до невероятной степени. Людям кажется, что если в какой-то другой стране с вероятностью 1 случай на миллион обнаружили осложнение, то обязательно именно это осложнение случится именно с вами, хотя вы будете прививаться в России другой вакциной. Да, S-белок, который мы вводим с любой прививкой, он не является для организма вкусной конфетой. Но любая вакцинация, это сделка - вы покупаете защиту, но чем-то за это платите...

- Имеется ввиду, плата в виде осложнения?

- Да! В подавляющем большинстве случаев осложнение это просто повышение температуры на полдня или день. Пожилые люди температурную реакцию получают реже, чем молодежь. Да, редко бывают какие-то проблемы с тем, что сворачивается кровь больше или меньше. Но, как правило, это видно только по анализам. Самочувствие человека никак при этом не меняется. И это единичные случаи на огромное количество привитых. А что вы выигрываете от прививки? Защиту от страшной инфекции, которая убивает людей миллионами.

А за теми, кто переболел дома, без попадания в госпиталь, тянется длинный ковидный хвост еще месяца на три, с пониженной работоспособностью, с проблемами по здоровью, с хождениями по врачам. С отправкой бесконечных писем в интернете на деревню дедушке: помогите мне! И у многих людей - не менее 25 % переболевших, - неврологические симптомы задерживаются на долгое время. На полгода, на год. Вот это страшно. А то, что существует небольшая вероятность того, что у вас повысится D-димер (показатель тромбообразования)? Ну, сейчас повысится, потом понизится... Это очень примерный индикатор, который сам по себе отдельно от других показателей очень мало что означает. Если у вас есть реальные противопоказания к вакцинации, доктор вам об этом скажет. Такие есть, но их мало.

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