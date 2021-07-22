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Политика22 июля 2021 23:50

Захарова: США не нужны предлоги для введения санкций против России

Она отметила, что если раньше американская сторона прибегала к искажению фактов, то теперь даже это Штаты делать перестали
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Захарова: США не нужны предлоги для введения санкций против России

Захарова: США не нужны предлоги для введения санкций против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные штаты теперь даже не пытаются найти какие-либо факты, чтобы использовать их в качестве предлога для введения новых санкций против РФ.

- США даже предлоги не нужны. Им раньше, может быть, еще какое-то время назад нужно было придумывать их. До этого, наверное, нужны были факты искаженные. <...> А сейчас не нужны им ни факты, ни искаженные факты, ни какие-то триггеры, ни поводы - ничего, - заявила представитель дипведомства в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя заявление Госдепа о сохранении всего комплекса ограничений из-за строительства газопровода "Северный поток - 2" после достигнутых договоренностей американской стороны с Германией.