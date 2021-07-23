Профессор Анча Баранова ответила тем, кто боится осложнений от прививки больше коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эфире программы “Война и мир” на Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова ответила тем, кто боится осложнений после вакцинации от коронавируса больше самой болезни.

По словам специалиста, важно понимать, что вакцинация - это прежде всего медицинская процедура, при которой в организм человека поступает какое-то чужеродное вещество. Однако бояться прививки не стоит хотя бы потому, что это не первая вакцинация, которую изобрело человечество.

- У нас давно в обороте целый перечень прививок. Большинство из вас их получали до того, как началась коронавирусная эпидемия. В России интерес к возможным осложнениям оказался подогрет до невероятной степени. Людям кажется, что если в какой-то другой стране с вероятностью один случай на миллион обнаружили осложнение, то обязательно именно это осложнение случится именно с вами, хотя вы будете прививаться в России другой вакциной. <...> любая вакцинация, это сделка - вы покупаете защиту, но чем-то за это платите... - объяснила Баранова, имея ввиду плату в виде осложнений.

К слову, к ним она отнесла возможное повышение температуры на полдня или день.

- Да, редко бывают какие-то проблемы с тем, что сворачивается кровь больше или меньше. Но, как правило, это видно только по анализам. Самочувствие человека никак при этом не меняется. И это единичные случаи на огромное количество привитых. А что вы выигрываете от прививки? Получаете защиту организма от страшной инфекции, которая убивает людей миллионами, - отметила доктор.

Также эксперт указала, что если у человека имеются реальные противопоказания к вакцинации, то доктор обязательно информирует человека об этом.

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