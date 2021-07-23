"Вот это страшно": Врач назвала последствие коронавируса, которое преследует каждого четвертого

Врач назвала последствие коронавируса, которое преследует каждого четвертого Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Переболевшие коронавирусом дома, без госпитализации в больницу, после болезни обретают "длинный ковидный хвост". Об этом в эфире программы “Война и мир” на Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По словам эксперта, существуют определённые последствие covid-19, которое преследует каждого четвертого человека, перенесшего заражение инфекцией.

- За теми, кто переболел дома, без попадания в госпиталь, тянется длинный ковидный хвост еще месяца на три, с пониженной работоспособностью, с проблемами по здоровью, с хождениями по врачам. <...> У многих людей - не менее 25 % переболевших, - неврологические симптомы задерживаются на долгое время. На полгода, на год. Вот это страшно, - объяснила Баранова.

Также доктор отметила, что когда вакцинация помогает творить добрые дела - благодаря прививке люди защищают себя от тяжелого течения болезни, в том числе минимизируя риски госпитализации.

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