Сенатор Круз пообещал вернуть санкции против «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Следующий президент США, который вступит в должность 20 января 2025 года, вернёт санкции в отношении газопровода «Северный поток - 2». Такое мнение высказал сенатор-республиканец Тед Круз.

Сенатор выразил уверенность, что следующий глава Белого дома будет республиканцем. «Это означает, что европейские компании, которые думают, что им сойдёт с рук содействие проекту, встретятся с дамокловым мечом, когда Белый дом больше не будет капитулировать перед Россией», - заявил политик в интервью изданию Politico.

По его словам, позицию администрации президента США Джо Байдена можно сравнить с решением американского лидера Джимми Картера о передаче контроля над Панамским каналом властям этой страны.

«Через пять десятилетий спустя это остаётся значительной потерей для внешней политики США, потому что президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы», - отметил сенатор.

Круз также заявил, что будет выступать против назначений предложенных нынешней администрацией кандидатур в Госдеп, до тех пор, пока позиция руководства страны относительно «Северного потока - 2» не изменится. Политик уверен, что «ошибочная» позиция должна развернуться на 180 градусов.

Напомним, накануне США и Германия заключили соглашение по «Северному потоку – 2».