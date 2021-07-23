При Роскомнадзоре создадут комиссию по защите детей от деструктивного и опасного контента Фото: REUTERS

При Общественном совете при Роскомнадзоре планируют создать две комиссии: по защите детей от деструктивного и опасного контента, а также по защите персональных данных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 23 июля, на сайте ведомства.

«В ходе заседания было принято решение о создании двух постоянных комиссий в составе совета: комиссии по защите детей от деструктивного и опасного контента и комиссии по защите персональных данных», - говорится в заявление Роскомнадзора.

В минувший четверг, 22 июля, состоялось второе заседание совета при ведомстве, в ходе которого утвердили план работы, а также график заседаний на 2021 год и кодекс этики члена совета. Кроме того, в ходе заседания члены совета обсудили публичную декларацию целей и задач Роскомнадзора на текущий год.

Напомним, накануне директор центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), созданного для защиты детей и подростков от воздействия негативной информации, Денис Заварзин заявил, что его организация примет участие в разработке системы блокировки опасного контента, которая будет установлена в российских школах.