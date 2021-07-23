В России 23 июля 2021 выявлено 23 811 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 23 811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в пятницу, 23 июля, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется, наибольшее число заразившихся зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 3 425. На второе место по количеству заболевших вернулась Московская область с показателем 1 965. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1 940 инфицированными.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом зафиксировали во всех в 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 10,5 процентов заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 795 летальных исхода, а полностью выздоровели 22 547 человека.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 23 июля, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 6 078 522 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 152 296 заболевших, а полностью выздоровели 5 450 004 пациента.