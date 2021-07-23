Лавров: информационное поле на Украине выжигают и искореняют русский язык

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны закрывают глаза на то, что происходит с правами человека в Прибалтике и на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвав такие действия со стороны Запада постыдным, а также отметив, что в незалежной «просто выжигают информационное поле», закрывают ведущие телеканалы, а также запрещают литературу на русском языке, искореняя русский язык.

«Запад, конечно, полностью закрывает глаза на поведение своих подопечных - и балтийские страны, и Украину. Это стыдно для стран, которые представляют великую европейскую цивилизацию, основанную на принципах уважения всего того, что человечество создает, и уважения тех самых прав человека», - заявил глава МИД РФ.

Напомним, ранее в Европейский суд была подана жалоба «Россия против Украины» . Это первая в истории страны межгосударственная жалоба. Составлением и подачей этого многостраничного документа занималась Генпрокуратура РФ, на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.