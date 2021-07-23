На женщину, выгнавшую на улицу семерых детей в Рузе, завели уголовное дело Фото: Олег Укладов

В Московской области возбудили уголовное дело в отношении 45-летней женщины, которая выгнала на улицу семерых детей в подмосковной Рузе.

«За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в результате проведенной проверки был составлен протокол об административном правонарушении, он направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Женщина не раз привлекалась к административной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас дети находятся в медицинском учреждении, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее в поселке Брикет в подмосковной Рузе нашли семерых детей, которые в течение месяца жили на улице, потому что мама и ее новый сожитель выгнали их из дома.

Жители поселка рассказали, что несовершеннолетние были вынуждены жить то в сарае, то в шалаше на берегу реки. В таких условиях дети прожили около месяца.