Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика23 июля 2021 12:28

Лавров надеется, что никто не станет проявлять агрессию против стран ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане

Позиция России с центральноазиатскими соседями заключается в том, что все обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Позиция России с центральноазиатскими соседями заключается в том, что все обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе.

Позиция России с центральноазиатскими соседями заключается в том, что все обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы" выразил надежду на то, что никто не решится на проявление агрессии в отношении стран ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане.

"Наша позиция с центральноазиатскими соседями заключается в том, что все обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Конечно, мы очень твердо надеемся, что никому в голову не придет испытывать на прочность Договор о коллективной безопасности и пытаться начинать агрессивные действия против кого-то из его членов", - сказал Лавров.