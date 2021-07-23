Лавров назвал «вменяемыми людьми» представителей движения «Талибан»*. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал представителей движения "Талибан"* "вменяемые люди" после их заявлений в ходе переговоров в Москве.

"Они очень четко заявили, что они не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ* и что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства, потому что их до этого все обвиняли, что они хотят создать исламский эмират на основе законов шариата. Заявление о котором я говорю, посылает очень важный сигнал - что они вменяемые люди", - сказал министр во время своего выступления в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

Лавров призвал власти Кабула скорее начать переговоры с представителями движения.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, Лавров выразил надежду на то, что никому не придет в голову проявлять агрессию против стран ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Министр отметил, что позиция Москвы с центральноазиатскими соседями заключается в том, что все обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе.

* Террористические организации, запрещенные в России