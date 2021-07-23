Песков: кампания по всеобщей вакцинации в России существенно активизировалась

Песков отметил, что кампания по всеобщей вакцинации в России существенно активизировалась. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что кампания по вакцинации в России активизировалась.

"Сознательность граждан растет", - отметил представител Кремля.

Ранее Песков заявлял, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженная.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо убеждать россиян делать вакцинацию. Однако президент подчеркнул, что прививка остается добровольной.