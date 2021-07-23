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Политика23 июля 2021 12:28

Песков: кампания по всеобщей вакцинации в России существенно активизировалась

Пресс-секретарь отметил, что сознательность граждан растет
Анастасия РЫШКОВА
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Песков отметил, что кампания по всеобщей вакцинации в России существенно активизировалась.

Песков отметил, что кампания по всеобщей вакцинации в России существенно активизировалась.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что кампания по вакцинации в России активизировалась.

"Сознательность граждан растет", - отметил представител Кремля.

Ранее Песков заявлял, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженная.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо убеждать россиян делать вакцинацию. Однако президент подчеркнул, что прививка остается добровольной.