Путин: я не поддерживаю обязательную вакцинацию

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию.

«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года. Там две составляющие - общенациональный календарь прививок и это обязательная вакцинация», - рассказал российский лидер.

Путин сообщил, что были предложения коллег перевести вакцинацию от коронавируса раздел нацплана, однако депутаты не поддержали эту инициативу, поэтому в этот раздел вакцинация от коронавируса не попала и не является обязательной.

Глава государства отметил, что в случае эпидемии в отдельных регионах России по рекомендации главных сан. врачей руководители субъектов имеют право вводить вакцинацию отдельных категорий граждан, чем и воспользовались в некоторых регионах.

Российский лидер отметил, что предотвратить развитие пандемии коронавируса можно только вакцинацией, выразив надежду, что предубеждение граждан будет проходить.