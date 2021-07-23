Российские школьники обновили рекорд по золотым медалям на Международной олимпиаде по физике и обновили рекорд Фото: Анастасия Осипова

Школьники из России завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике. В ней приняли участие 360 учащихся из 76 стран мира, сообщает Министерство просвещения РФ.

Россию на олимпиаде представляли пять школьников, каждый из них взял по золотой медали. Трое учатся в школах Москвы, двое – в физико-техническом лицее имени Капицы в подмосковном Долгопрудном, сказано на сайте ведомства.

«Таким образом, ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль», – отмечается в сообщении.

В этом году Международную олимпиаду по физике принимал Вильнюсский университет. В связи с пандемией коронавируса она прошла в дистанционном формате. Российские школьники выполняли задания на базе Московского физико-технического института, уточнили в Минпросвещения.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 российские учащиеся завоевали две золотые и три бронзовые медали на Европейской олимпиаде среди школьников по физике.