Лавров заявил об отсутствии просьб Запада о сертификации вакцин от коронавируса в России

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Москве пока не поступали просьбы от западных стран о сертификации их вакцин от коронавирусной инфекции в России. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Кстати, я не слышал пока, по-моему, так и не было ни одного случая, когда западные страны обратились бы к нам с просьбой зарегистрировать и сертифицировать свою вакцину», - заявил глава МИД РФ.

Как уточнил Лавров, вопросы о регистрации и запуске Россией западных вакцин на территории страны будут решать российские санитарные власти. Вместе с тем министр отметил, что Москва открыта к переговорам с Европой о взаимном признании препаратов от COVID-19.

«Совсем недавно Европейская комиссия сказала: давайте проведем переговоры с россиянами о взаимном признании вакцин, о взаимном признании сертификаций. Мы будем к этому только открыты», - отметил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил, что тема взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции России и Евросоюза стоит на повестке дня, выразив надежду, что в результате диалога удастся достичь взаимоприемлемого результата.