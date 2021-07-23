Попова: темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России снижаются

Анна Попова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России снижаются. Такое заявление сделал глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в целом по России отмечают снижение темпов прироста и за счет снижения темпов заболеваемости в Москве и Московской области. «82 случая на 100 000 населения - меньше, чем за прошлую неделю», - отметила он.

«За прошедшие пять суток мы отмечаем продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области», - заявила глава Роспотребнадзора.

При этом, согласно приведенным данным, рост заболеваемости COVID-19 сохраняется в 50 регионах, в 18 - стабилизация, в 10 - снижение. При этом в столице заболеваемость коронавирусом снизилась на треть.

Попова отметила, что в целом напряженной уже в течение четырех недель ситуация остается в Крыму.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусом смещается из центральных и столичных регионов