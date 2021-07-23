Попова: в Москве заболеваемость коронавирусом снизилась на треть

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на треть. Такое заявление глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора сообщила, что в целом по стране отмечают снижение темпов прироста заболевших коронавирусом. По ее словам, это происходит за счет снижения темпов заболеваемости в российской столице и Московской области. «82 случая на 100 000 населения - меньше, чем за прошлую неделю», - заявила он.

По словам Поповой, за прошедшие пять суток отмечается «продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области».

Однако глава ведомства указала и на рост заболеваемости коронавирусом в 50 российских. Кроме того, согласно статистике, в 18 субъектах ситуация стабилизируется, снижение заболеваемости отмечено в десяти региона России. При этом напряженной уже в течение четырех недель ситуация остается в Крыму.