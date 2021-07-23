Путин заявил, что первую ветку Транссиба восстановят в течение 2,5 суток Фото: сайт Кремля

Движение по первой ветке Транссибирской железнодорожной магистрали будет восстановлено в течение 2,5 суток, по второй – в течение 5, заявил президент России Владимир Путин.

В связи с разрушением моста на участке магистрали и остановкой движения поездов глава государства поручил правительству обеспечить все необходимое для жизнедеятельности в регионе.

Как писал сайт kp.ru, на Забайкалье обрушились проливные дожди, спровоцировавшие паводки. В результате разрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Транссибирской железнодорожной магистрали. Кроме того, в одном из сел региона были подтоплены 55 домов и 55 приусадебных участков.

В результате ЧП на Транссибе было приостановлено движение поездов. Так, "Российские железные дороги" на ближайшие дни отменили поезда по маршруту Чита – Благовещенск и обратно.