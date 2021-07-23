Собянин: Москва прошла пики по коронавирусу

Сергей Собянин, Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снижается пятую неделю. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин, отметив, что город прошел пики по коронавирусу.

«В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости, это положительно, это означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение», - заявил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил градоначальник, в разы меньше коронавирусной инфекцией болеют те, кто вакцинировался от COVID-19, а если и болеют, то переносят болезнь в легкой форме. Кроме того, он сообщил, что сегодня пункты вакцинации от коронавируса в столице работают довольно напряженно, в сутки прививаются около 90 тысяч человек.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на треть. По ее словам, в целом по стране отмечают снижение темпов прироста заболевших коронавирусом, и это происходит за счет снижения темпов заболеваемости в российской столице и Московской области. «82 случая на 100 000 населения - меньше, чем за прошлую неделю», - отметила он.