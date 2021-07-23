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Здоровье23 июля 2021 16:00

Профессор Анча Баранова рассказала об эффективности кольцевого иммунитета от ковид

Это действительно эффективно для определенных категорий населения, отметила эксперт
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Анча Баранова рассказала об эффективности кольцевого иммунитета от ковид

Анча Баранова рассказала об эффективности кольцевого иммунитета от ковид

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала об эффективности кольцевого иммунитета от коронавирусной инфекции.

- Это действительно эффективно для определенных категорий населения. Есть допустим пожилые люди, у которых хронический лимфорикоз, вы их вакцинируете, но у них очень маленький иммунный ответ. И здесь единственным способом защиты является кольцевая вакцинация. Более того, кольцевая вакцинация хорошо помогает справляться и с эпидемиями тоже. Например, в Индии, где началась вспышка Дельты, этот способ применяли, чтобы погасить взрывное распространение штамма, — сказала специалист в разговоре с kp.ru.

По словам Барановой, кольцевая вакцинация стала одним из факторов, которые помогли сбить волну заболеваний в стране.

Напомним, Анча Баранова в интервью kp.ru рассказала о том, насколько эффективна ревакцинация от коронавирусной инфекции, сколько раз можно повторно делать прививку и о пользе медицинских масок.