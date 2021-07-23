Профессор Анча Баранова: Почему Россия первая запустила программу ревакцинации, а США и Европа пойдут по ее стопам

Многие люди еще не решились делать прививку, а речь уже идет о повторной вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многие люди еще не решились делать прививку, а речь уже идет о повторной вакцинации. Почему человечеству крупно повезло, что ревакцинация работает? В каких случаях маски помогают, а в каких - нет? И кого может защитить кольцевой иммунитет, которым в Индии погасили вспышку дельта-вируса? Об этом и многом другом в эфире программа “Война и мир” на Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) рассказала один из самых авторитетных специалистов в области изучения коронавируса, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

- Анча, в России объявлена программа ревакцинации, а в остальных странах почему-то не торопятся. ВОЗ вообще говорит, что нет серьезных доказательств, что повторная вакцинация необходима. Кто же прав: Россия или остальной мир?

- Россия впереди планеты всей, не только в области балета, а еще и в области вакцинации. В разных странах созданы свои системы общественной медицины. И они выстраиваются не только в соответствии с биологическими законами, но еще исходя из принципа максимально эффективного расходования ресурсов. В России для населения доступно очень много всякой медицинской информации. Есть различные тесты и люди активно измеряют свой уровень антител, спорят какой уровень является защитным. У нас есть три вакцины по ним ведутся бурные общественные обсуждения. Мы обсуждаем и западные вакцины тоже - как они действуют? А во многих других странах таких дебатов попросту нет. В США вы можете измерить антительный ответ, но это будет не по вашему запросу, а по запросу врача. Если вы будете это делать по собственному запросу, то интерпретация вам будет стоить дополнительно примерно 150 долларов. А в Великобритании и Канаде вы хоть по потолку скачите, но не получите ваш антительный тест никогда, потому что доктор вам его просто не даст. Случаи, при которых делается этот тест, очень сильно ограничены клиническими ситуациями, а вовсе не тем, что вы хотите узнать свой уровень защиты. Вы должны полагаться на то, что вам прививки дало государство, значит, это хорошо. Вас проинформировали, что в среднем по популяции защита 98 % - и все, привет горячий.

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ПРОДЕЛАТЬ ТРЮК С РЕВАКЦИНАЦИЕЙ

- Все познается в сравнении. Так как насчет ревакцинации?

- И в Европе и Америке она тоже будет. Сейчас в США во всю говорят о ревакцинации. Официальные источники, правда, успокаивают, что пока это не нужно, потому что у нас еще многие и первую-то вакцину не получили. Дело в том, что в Штатах тоже вакцинация уперлась в стену: те, кто хотел привиться уже сделали это, а те, кому мерещатся “чипирование и эксперименты над людьми” - стоят на своем. Поэтому в США тоже растет и количество заболевших и число летальных исходов. Подавляющее большинство жертв ковида - то есть более 99 процентов – это люди, которые не прививались. Поэтому основной упор делается на первичную вакцинацию. Но у нас уже официально говорят о том, что вакцина Johnson & Johnson не так хорошо работает, как Pfizer и Moderna. Поэтому люди, привитые одноукольной схемой Johnson & Johnson, наверное, станут первыми, кто получит дополнительную вакцину. Это будет в данном случае для них ревакцинация, хотя это всего лишь второй укол. Более того, в Израиле уже идет ревакцинация людей, которые имеют какой-то дефицит иммунитета. Это очень пожилые люди, или те, у кого был пересажен какой-то орган или просто сниженное количество антител после получения двух первых прививок. Поэтому нельзя говорить, что ревакцинация началась только в России. Но наша страна здесь является одним из лидеров.

- Сколько раз можно этот трюк с ревакцинацией повторять или число повторений может быть бесконечным?

- Это на самом деле золотой вопрос. Ответ на него зависит от человека, а также от типа вакцины. Есть типы вакцин, с которыми этот трюк можно проводить много раз - например вакцины от гриппа. Законопослушный человек каждый год получает вакцину от гриппа, хотя в первый год иммунный ответ будет сильнее. По “Спутнику” есть некая проблема, о которой я говорила, когда “Спутник” только появился. Дело в том аденовирусные вакцины вполне могли оказаться одноразовыми, потому что мог развиваться иммунный ответ на сам вектор и тогда последующая вакцинация даст защитный эффект близкий к нулю. Жизнь показала, что это не так и человечеству здесь крупно повезло. Что произошло? Оказалось, что этот ответ размазан по популяции. То есть, у нас есть такие люди, которые пришли на ревакцинацию, получили еще один укол “Спутником” и у них иммунный ответ поднялся минимально или не поднялся вообще. Мы думали, что таких людей будет много, но, к счастью, их оказалось примерно процентов пять. Остальные получают хороший повторный иммунный ответ. Сработает ли это в третий или четвертый раз? Пока мы этот эксперимент много раз не провели, мы точного ответа не знаем, но есть такое впечатление, что в среднем по популяции с каждым последующим введением “Спутника” его эффективность будет снижаться.

КОЛЬЦЕВОЙ ИММУНИТЕТ И КОМУ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ

- Недавно вышло финское исследование о том, что стратегия, так называемого, “кокона вакцинации” работает и в случае с коронавирусом. Это, к примеру, когда в семье есть беременная женщина, которой противопоказаны прививки, и вот родственники, оберегая ее, поголовно вакцинируются. Таким образом риск заражения уменьшается в разы, хотя сама женщина и не имеет иммунной защиты. Действительно ли это так? Кому можно рекомендовать?

- Это действительно эффективно для определенных категорий населения. Есть допустим пожилые люди, у которых хронический лимфорикоз, вы их вакцинируете, но у них очень маленький иммунный ответ. И здесь единственным способом защиты является кольцевая вакцинация. Более того, кольцевая вакцинация хорошо помогает справляться и с эпидемиями тоже. Например, в Индии, где началась вспышка Дельты, этот способ применяли, чтобы погасить взрывное распространение штамма. Быстро провести массовую вакцинацию в Индии с населением в 1,3 миллиарда человек затруднительно, поэтому они начали прививать людей ровно вокруг очагов эпидемии. Чтобы дальше это не распространилось, в другие индийские штаты. И эта кольцевая вакцинация точно была одним из факторов, который помог сбить волну и привести ситуацию более-менее в норму.

МАСКА ДЛЯ ВИРУСА - КАК КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ ДЛЯ МУРАВЬЯ?

- Доктор Мясников недавно привел запоминающийся образ: маска против вируса – это все равно, что перегородить Казанским вокзалом дорогу для муравья. Может быть, нам не надо мучиться и в 40-градусную жару носить маски? И честно объявить, что от вируса эффективно работают только респираторы второго класса защиты и выше. А еще лучше профинансировать их приобретение за счет государство?

- Маски все же не совсем бесполезны. Их нужно использовать внутри помещения, там у нас температуры плюс 40 все-таки нет, поэтому здесь маски носить возможно и не так тяжело. На улице у нас вирус, кстати, практически не передается… А вот внутри помещения от человека подхватит вирус вполне реально. Особенно, когда жарко и у вас включены кондиционеры, тем более, обычно в такой ситуации все окна-то закрыты, а то вы будете улицу охлаждать. В этом случае кондиционер только помогает лучшему распространению вируса и здесь нужно маску носить разумно. Единственное, но! Маски работают на снижение передачи только если все люди, вокруг носят маски. Если в маске вы один, а все остальные нет - то это действительно Казанский вокзал для муравьев, они к вам все равно залезут. Есть еще одна ситуация, когда маска обязательна. Это когда вы распространитель и если на вас маска, то она является преградой для инфекции. Она снижает концентрацию распространяемого вами вируса настолько, что он становится гораздо менее опасным для окружающих. Так что все имеет смысл, если мы друг другу помогаем.

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