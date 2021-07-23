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Политика23 июля 2021 15:24

Мишустин: Темпы вакцинации выросли почти вдвое по России

Премьер РФ отметил, что своевременно сделанная прививка помогает обезопасить себя и окружающих
Анастасия РЫШКОВА
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Мишустин заявил, что темпы вакцинации выросли почти вдвое по России.

Мишустин заявил, что темпы вакцинации выросли почти вдвое по России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что темпы вакцинации в целом по России выросли почти вдвое в последнее время, своевременно сделанная прививка позволит обезопасить окружающих.

"В целом по стране за последнее время темпы вакцинации выросли почти в два раза. Ситуация по регионам тем не менее очень разная", - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что президент России Владимир Путин выразил желание, чтобы руководители регионов лично занимались вопросами вакцинации населения.

"Своевременно сделанная прививка помогает обезопасить себя и окружающих от заболевания и его последствий, а они могут быть самыми непредсказуемыми", - добавил премьер

Ранее президент России на совещании с правительством заявил, что нужно убеждать граждан вакцинироваться, но при этом отметил, что прививка остается добровольной.