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Здоровье23 июля 2021 15:44

Собянин: в разы меньше коронавирусом болеют те, кто вакцинировался

Градоначальник отметил, что пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно
Анастасия РЫШКОВА
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Градоначальник отметил, что пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно.

Градоначальник отметил, что пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что граждане, которые сделали прививку, болеют коронавирусом в разы меньше. Он отметил, что пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно, в сутки прививаются около 90 тысяч человек.

"Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно. Мы прививаем первой и второй компонентой в сутки где-то около 90 тысяч человек ", - сказал Собянин в эфире "России 1".

Ранее, как писал портал kp.ru, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что вакцинация остается добровольной, но нужно убеждать людей делать прививку, чтобы избежать серьезных последствий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в темпы вакцинации в стране выросли почти в двое за последнее время.