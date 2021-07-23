Собянин: в разы меньше коронавирусом болеют те, кто вакцинировался

Градоначальник отметил, что пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что граждане, которые сделали прививку, болеют коронавирусом в разы меньше. Он отметил, что пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно, в сутки прививаются около 90 тысяч человек.

"Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно. Мы прививаем первой и второй компонентой в сутки где-то около 90 тысяч человек ", - сказал Собянин в эфире "России 1".

Ранее, как писал портал kp.ru, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что вакцинация остается добровольной, но нужно убеждать людей делать прививку, чтобы избежать серьезных последствий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в темпы вакцинации в стране выросли почти в двое за последнее время.