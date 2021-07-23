Глава Минобороны Польши пообещал разместить американские танки в России и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша разместит купленные у США танки M1A2 Abrams SEPv3 на территории «Смоленских ворот», заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

В эфире польского радио wPolsce глава оборонного ведомства сказал, что техника будет дислоцироваться на равнине, которая тянется от России до Польши. По словам Блащака, «самые лучшие в мире танки» будут «сдерживать РФ от нападения на Польшу».

На высказывание главы польского Минобороны обратил внимание бывший руководитель ведомства Томаш Семоняк. В своем Twitter он отметил, что Блащак, заявляя о размещении танков в «Смоленских воротах», понятия не имеет, о чем говорит.

«Блащак действительно говорил о размещении танков в России и Белоруссии. Где председатель партии «Права и справедливости» берет таких некомпетентных людей?», – написал Семоняк.

Как писал сайт kp.ru, Варшава намерена купить у Вашингтона четыре батальона M1A2 Abrams SEPv3. Танки должны поступить в польскую армию до 2022 года в количестве 250 единиц. Блащак говорил, что машины закупаются для противодействия российским танкам Т-14 «Армата».