В Швейцарии 128 человек умерли после прививки от коронавируса в 2021 году

В Швейцарии 128 человек умерли после прививки от COVID-19 в 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic сообщило, что как минимум 128 человек умерли в стране после прививки от коронавирусной инфекции в 2021 году.

Также с начала года поступило 4 319 уведомлений о "предположительно нежелательных эффектах" препаратов. 788 из них касались прививки Moderna, а 704 – вакцины компаний Pfizer/BioNTech.

- В 128 серьезных случаях мы сожалеем о смерти вакцинированных, случившейся по прошествии более или менее длительного времени (после прививок), — говорится в сообщении агентства. При этом средний возраст умерших составляет 80,5 года.

Ранее журнал Nature подтвердил безопасность и эффективность российского препарата "Спутник V". В статье отмечается, что в отличие от аналогичных векторных вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, после применения которых зарубежные специалисты фиксировали случаи тромбоза, ни одно из государств, где применялся "Спутник V", не сообщало о подобных побочных эффектах.