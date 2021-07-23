Украина ввела санкции против российской компании Wildberries и ее подразделений

Зеленский ввел санкции против российской компании Wildberries и ее подразделений Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского интернет-магазина Wildberries и ее подразделений на Украине, в Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского лидера.

Также указ предусматривает рестрикции в отношении сооснователей компании — Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука. Срок действия — три года.

Кроме того, под санкции попали компании, связанные с непризнанной Донецкой народной республикой, а также с Республикой Крым.

В мае 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины ввело санкции против семи артистов из России. На этот раз в "черный список" попали актеры Вера Алентова, Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T., пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, а также основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.