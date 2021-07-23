Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией с 9 августа 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

С 9 августа 2021 года Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. С этого же числа РФ увеличит число рейсов в Сирию и Египет. Об этом 23 июля журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Учитываю ситуацию, в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 9 августа 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Бахрейн по маршруту Москва - Манама с частотой два рейса в неделю; Доминикана по маршрутам Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю; Молдавия по маршруту Москва - Кишинев с частотой три рейса в неделю, - говорится в сообщении ведомства.