Президент Украины подписал указ о мерах по интеграции страны в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 4 июня "О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора". Об этом говорится в указе главы государства на его сайте.

В частности, речь идет о подготовке Украины к членству в НАТО, поскольку для страны это является "сверхважной государственной задачей". Киев намерен принять все необходимые меры для становления полноценным членом альянса.

В указе прописан целый ряд поручений правительству страны. Теперь украинским министрам и чиновникам необходимо за два месяца проанализировать состояние реализации годовых нацпрограмм под эгидой комиссии Украина - НАТО и по результатам анализа принять соответствующие меры для повышения их эффективности.