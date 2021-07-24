Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

С субботы, 24 июля, Россия официально возобновляет авиационное сообщение с Францией и Чехией. Такое решение еще в середине этого месяца приняли специалисты оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Теперь авиакомпании этих стран получили возможность выполнять по четыре рейса в неделю между Москвой и Парижем и Москвой и Ниццей, между Санкт-Петербургом и французскими городами - по два рейса в неделю. Что касается полетов в Чехию, то авиакомпании смогут выполнять по четыре рейса между Москвой и Прагой.