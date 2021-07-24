Bloomberg сообщило о способе США уничтожить "Северный поток - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмены-республиканцы во главе с сенатором Пэтом Туми нашли способ "похоронить" сделку США и Германии по "Северному потоку - 2". Об этом в своей публикации рассказал колумнист агентства Bloomberg Эли Лейк.

По его мнению, четыре года назад члены обеих партий конгресса приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В этом проекте есть особый пункт, который позволяет блокировать отказ президента страны от введения ограничительных мер. На тот момент этот документ должен был стать инструментом для контроля над 45-м президентом Америки Дональдом Трампом, которого обвиняли в "сговоре" с Россией.