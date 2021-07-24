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Здоровье24 июля 2021 2:20

В Британии выявили новый штамм коронавируса B.1.621

Всего по стране выявили 16 случаев инфицирования этой мутацией
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Британии выявили новый штамм коронавируса B.1.621

В Британии выявили новый штамм коронавируса B.1.621

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) выявили новый штамм коронавирусной инфекции, который был обнаружен у британцев.

- Всего по стране выявили 16 случаев инфицирования мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу, - сказали специалисты, слова которых приводит издание Mirror.

Отмечается, что теперь специалисты занимаются проведением лабораторных анализов этого варианта covid-19, чтобы лучше изучить возможность влияния мутации на поведение вируса.