В Британии выявили новый штамм коронавируса B.1.621 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) выявили новый штамм коронавирусной инфекции, который был обнаружен у британцев.

- Всего по стране выявили 16 случаев инфицирования мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу, - сказали специалисты, слова которых приводит издание Mirror.

Отмечается, что теперь специалисты занимаются проведением лабораторных анализов этого варианта covid-19, чтобы лучше изучить возможность влияния мутации на поведение вируса.