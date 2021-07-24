В Верховной раде назвали "наипростейший сценарий" спасения ГТС Украины Фото: REUTERS

Для обеспечения стабильного функционирования украинской газотранспортной системы (ГТС) в условиях достройки газопровода «Северный поток – 2» незаложной необходимо стать «газовым хабом» Европы. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Депутат отметил, что украинская ГТС перестанет функционировать в случае, если там не будет достаточного количества газа, поэтому Украине срочно необходимо подумать о дальнейших действиях.

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, - это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, (поставляя) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана», - заявил политик в эфире телеканала «Наш», добавив, что можно даже кораблями доставлять сжиженный природный газ (СПГ), например, из Катара.

Однако Камельчук не смог ответить на вопрос о том, что уже сделано для этого, заявив, что Киеву в решении данной проблемы «вообще ничего не мешает».

Напомним, днем ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, какую компенсацию Киев должен получить от Запада при завершении проекта газопровода «Северный поток – 2». Среди требований, «в первую очередь» она назвала пакет энергетических решений, который мог бы гарантировать «сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта».