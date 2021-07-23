Вице-премьер Украины озвучила требования Киева к Западу из-за "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, какую компенсацию украинская сторона должна получить в случаи завершения проекта газопровода «Северный поток – 2».

Среди требований, «в первую очередь» вице-премьер назвала пакет энергетических решений, который, как она отметила, будет гарантией «сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта».

Кроме того, Украина должна получить «гарантии, а не договоренности», которые будут касаться «территориальной целостности и суверенитета».

«А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», - заявила вице-премьер незалежной в эфире телеканала "Украина 24".

Стефанишина отметила, что запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций был направлен Украиной более семи месяцев назад, и выразила сожаление, что до сих пор не поступил ответ. «Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», - добавила она.

Напомним, накануне глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение между Соединенными Штатами и Германией по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против трубопровода, пригрозив Москве «реваншем» по газопроводу.