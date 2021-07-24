Минздрав РФ назвал регионы, жители которых меньше всех болели в 2020 году Фото: Александр ГЛУЗ

В прошлом году меньше всего болезней в России было зарегистрировано среди жителей Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, где зафиксировали наименьшее число заболеваний из расчёта на 100 тысяч населения. Такая статистика приводится в сборнике Министерства здравоохранения РФ.

Как передает РИА Новости, согласно приведенным данным, в Чечне на 100 тысяч населения в прошлом году зарегистрировано 94 093,8 заболевания, в Кабардино-Балкарии - 97 708,8, в Еврейской автономной области - 106 049,1.

Наибольшее число заболеваний из расчёта на 100 тысяч населения в 2020 году зарегистрировали в Алтайском крае, где этот показатель составил 229 430. В тройку также вошли Санкт-Петербург (217 363) и Ямало-Ненецкий автономный округ (211 046).

Всего в прошлом году российские граждане перенесли более 229 миллионов болезней.

Напомним, ранее аналитики озвучили рейтинг самых богатых и бедных российских регионов. В текущем году самыми богатыми с точки зрения доходной части бюджетов стали Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Свердловская область и Татарстан.