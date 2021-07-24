Минздрав РФ назвал регионы с наиболее страдающим от ожирения населением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным за 2020 год наибольший уровень заболеваемости ожирением среди взрослого населения в российских регионах зарегистрирован в Алтайском крае, а также Удмуртской Республике и Смоленской области. Такие данные представлены в статистическом сборнике Министерства здравоохранения РФ.

Как передает РИА Новости, согласно приведенным данным в Алтайском крае доля людей с ожирением на 100 тысяч человек составила 4 530, в Удмуртской Республике этот показатель равен 2 475,4, а в Смоленской области он составляет 2 457,8.

Наименьшее число людей с ожирением в прошлом году из расчета на 100 тысяч населения было зафиксирован в Чечне, где этот показатель равен 335,4, а также в Еврейской автономной области (419,4) и Приморском крае (419,5).

Согласно данным ведомства, всего в прошлом году в России было зарегистрировано 1,9 миллиона больных ожирением, что почти на 300 тысяч меньше, чем годом ранее.

Напомним, Минздрав также назвал регионы, жители которых меньше всех болели в 2020 году. Согласно статистике, меньше всего болезней было зарегистрировано среди жителей Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области. Всего в прошлом году российские граждане перенесли более 229 миллионов болезней.