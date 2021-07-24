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Здоровье24 июля 2021 10:54

Минздрав РФ рекомендовал "Cпутник V" для вакцинации онкопациентов

Ведомство доработало методические рекомендации
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав РФ рекомендовал "Cпутник V" для вакцинации всех онкопациентов

Минздрав РФ рекомендовал "Cпутник V" для вакцинации всех онкопациентов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина от коронавирусной инфекции «Cпутник V» рекомендована для вакцинации всех онкопациентов, завершивших противоопухолевое лечение, без ограничений. Об этом говорится в обновлённых методических рекомендациях Министерство здравоохранения России.

«Вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания», - говорится в документе, распространенном пресс-службой ведомства в субботу, 24 июля.

Как писал сайт kp.ru, временные методические рекомендации были доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики коронавируса у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от прививок.

При этом вакцина «Эпиваккороной» была противопоказана для тех, у кого есть злокачественные опухоли, а также при тяжелых формах аллергии и первичном иммунодефиците.