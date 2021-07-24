Минздрав РФ обновил методические рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса

Минздрав РФ обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по вакцинации взрослых от коронавирусной инфекции.

Как отмечается, временные методические рекомендации были доработаны с учетом опыта применения вакцин от коронавируса у людей с онкологическими заболеваниями и беременных женщин, «а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок».

Вакцина от коронавирусной инфекции «Cпутник V» была рекомендована для вакцинации всех онкопациентов, завершивших противоопухолевое лечение, без ограничений. В то же время, вакцинация препаратам «Эпиваккороной» противопоказана при злокачественных опухолях, а также при тяжелых формах аллергии и первичном иммунодефиците.

Уточняется, что прививаться от коронавируса перенесшим острое инфекционное или неинфекционное заболевание можно через две-четыре недели после выздоровления. Ведомство также советует выдавать временный медотвод от вакцинации против коронавируса на 30 дней.