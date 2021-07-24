Пушков прокомментировал план спасения ГТС Украины

Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единственный вариант для Киева спасения газотранспортной системы (ГТС) Украины - договориться с Москвой, «причем без конфронтации и истерик». Так сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал план по спасению украинского ГТС, оглашенный депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрием Камельчуком.

По мнению российского сенатора, на сегодняшний день Киев не заключил этой необходимой сделки с Москвой, и поэтому он так и будет «бить пенальти в собственные ворота».

«Нет у украинской ГТС глобального потенциала, нет к ней и интереса за пределами Восточной Европы. Причем и там он становится все слабее по мере появления новых газовых ниток в рамках Южного потока и перспективы вступления в действие Северного потока-2», - написал политик в своем Telegram-канале..

Как писал сайт kp.ru, ранее депутат Верховной Рады заявил, что для обеспечения стабильного функционирования украинской газотранспортной системы в условиях достройки газопровода «Северный поток – 2» страна необходимо стать «газовым хабом» Европы.