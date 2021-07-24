Минобороны РФ направило на Кубу два самолета с гуманитарной помощью

Минобороны России направило на Кубу два самолета с гуманитарной помощью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское Министерство обороны направило на Кубу два самолета с продовольствием и средствами защиты от коронавирусной инфекции. Это было сделано по поручению президента России Владимира Путина.

- Два самолета Ан-124 "Руслан" Минобороны России вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения. Самолеты военно-транспортной авиации доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 миллиона медицинских масок. Всего более 88 тонн, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Кубу охватили протесты и крупнейшие за последние 30 лет беспорядки. По различным данным, на улицы вышли тысячи людей, требующих снижения цен и ликвидации проблем с продуктами. Ранее сообщалось, что в результате погиб как минимум один человек – 36-летний ранее судимый кубинец, который получил смертельное ранение во время нападения на полицию в Гаване.