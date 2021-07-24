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Здоровье24 июля 2021 15:44

Опыт российских ученых по ускоренной разработке вакцины "Спутник V" ООН признала лучшим

В Центре имени Гамалеи отметили важность того, чтобы другие члены ООН ознакомились с практикой Центра имени Гамалеи и внедряли ее в своих странах
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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ООН признала лучшим опыт российских ученых по ускоренной разработке вакцины "Спутник V"

ООН признала лучшим опыт российских ученых по ускоренной разработке вакцины "Спутник V"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что ООН признала лучшим опыт ученых из России по ускоренной разработке вакцины "Спутник V".

Специалист отметил важность того, чтобы другие члены ООН ознакомились с практикой Центра имени Гамалеи и внедряли ее в своих странах, чтобы быстрее достигать глобальных целей по улучшению качества жизни людей.

- Если серьезно, то мы считаем, что аденовирусная платформа имеет очень большую перспективу как противодействия для текущей пандемии, так и новых пандемий, которыми человечество может встретиться в будущем. Дальнейшее использование этой платформы позволит большему числу людей во всем мире получить доступ к эффективным вакцинам, — написал Гущин у себя в Instagram.

Ранее журнал Nature подтвердил безопасность и эффективность российского препарата "Спутник V". В статье отмечается, что в отличии от аналогичных векторных вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, после применения которых зарубежные специалисты фиксировали случаи тромбоза, ни одно из государств, где применялся "Спутник V", не сообщало о подобных побочных эффектах.