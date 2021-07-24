На Украине раскритиковали предложение "Газпрома" по сохранению транзита через страну

"Нафтогаз" раскритиковал предложение "Газпрома" по сохранению транзита газа через страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко раскритиковал предложение "Газпрома" по сохранению транзита газа через страну.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова сохранить и увеличить транзит газа через Украину только при условии дополнительных закупок газа.

- Во-первых, это (заявление Алексея Миллера) можно совместить с предыдущими заявлениями (президента РФ Владимира) Путина, фактически в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности <...> включали бы и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит, — сказал Витренко в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что Украина не примет подобное предложение, так как "тратит на импортированный газ меньше, чем получает за транзит", получая средства в госбюджет. Поэтому украинской стороне не нужны договоренности, которые приведут к потере денег, отметил Витренко.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, какую компенсацию украинская сторона должна получить в случаи завершения проекта газопровода "Северный поток – 2". Среди требований, "в первую очередь" вице-премьер назвала пакет энергетических решений, который, как она отметила, будет гарантией "сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта".