Российская компания Wildberries продолжает работу на Украине после санкций Зеленского. Фото: Wildberries Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский интернет-магазин Wildberries продолжает онлайн-торговлю на территории Украины, несмотря на недавние санкции украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные украинского интернет-сегмента компании.

В украинском отделении магазина сообщили, что "не уполномочены давать каких-либо комментариев по данному вопросу", пишет ТАСС. Также этот вопрос перенаправили в головной офис интернет-магазина.

Напомним, 23 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского интернет-магазина Wildberries и ее подразделений на Украине, в Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского лидера. Также указ предусматривает рестрикции в отношении сооснователей компании — Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука. Срок действия — три года.