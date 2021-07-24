Умер Алексей Мускатин, один из основателей "Ласкового мая" и "Руки вверх!" Фото: Instagram

В возрасте 59 лет умер российский продюсер, один из основателей групп "Ласковый май" и "Руки вверх!" Алексей Мускатин. Об этом сообщил продюсер Андрей Разин.

- На 60-м году жизни ушел из жизни... Леша Мускатин. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны... Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа "Ласковый май". Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют, — написал Разин у себя в Instagram.

Алексей Мускатин также сотрудничал с группами "Кар-Мэн", "Машина времени", "Воскресение", "Мираж" и другими.

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